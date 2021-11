Descoperirea care ar putea schimba viitorul medicinei. Încă un bolnav care s-a vindecat de HIV fără tratament

10:40

Gigi Becali a mărturisit că știe motivele reale ale morții lui Petrică Mîțu Stoian, care sunt altele decât cele dezvăluite public. De asemenea,latifundiarul din Pipera amenționat că nu va da detalii despre ce știe. Gigi […] The post Gigi Becali, mărturisiri cutremurătoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian „Nu a murit din cauza terapiei cu oxigen hiperbaric” appeared first on Cancan.