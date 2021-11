Nicoleta Nucă, la momentul adevărului. A anunțat ce intervenții estetice are. “La nivelul feței…”

11:40

Danielle Lloyd a născut o fetiță împreună cu soțul ei Michael O’Neill. Cunoscutul model a așteptat ani de zile pentru a deveni mamă de fetiță. Aceasta are patru băieți, trei din prima căsnicie, iar unul […] The post Danielle Lloyd a născut o fetiță. Modelul de 37 de ani a așteptat mulți ani acest moment appeared first on Cancan.