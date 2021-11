Rusia coordona o rețea de antivacciniști din Ucraina care dorea preluarea puterii

11:00

La mai bine de doi ani de la lansarea filmului „Spider-Man: Far From Home”, a apărut trailerul celui de-al treilea film cu Tom Holland în rolul principal. Trailerul lansat marți prezintă ceea ce afișul a sugerat anterior: apariții ale răufăcătorilor din filmele trecute cu Spider-Man, precum Electro, The Green Goblin și Doctor Octopus. Ce se […]