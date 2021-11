Laura îți crește adrenalina! E fit și e model, iar posteriorul te face să nu-ți iei ochii de la el!

13:20

Acest an a fost unul extrem de încărcat pentru familia Oanei Roman, însă acum lucrurile s-au liniștit, iar armonia s-a reinstaurat. La început de an, Oana Roman și Marius Elisei își anunțau despărțirea, lucru ce […] The post Cum a trecut fetița Oanei Roman peste despărțirea celor doi părinți! Iza și-a dorit împăcarea. „Pentru ea a fost un șoc foarte mare” appeared first on Cancan.