SUA: Numărul deceselor anuale cauzate de supradoză de droguri a atins un nivel record

Peste 100.000 de americani au murit din cauza supradozelor de droguri în perioada de un an care s-a încheiat în aprilie, au declarat cercetătorii guvernamentali, conform The New York Times. Acesta este cel mai mare număr anual de decese cauzate de droguri înregistrat vreodată în SUA.

