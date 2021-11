Ioana Filimon, detalii despre actualul său partener: „M-a supărat un pic și nu mai știa ce să facă să mă împace”

18:50

Mădălina Ghenea o va interpreta pe Naomi, în filmul “Deep Fear”, regizat de Marcus Adams. Actrița româncă va avea rolul principal. Ed Westwick, cunoscut pentru rolul Chuck Bass din “Gossip Girl” va fi unul dintre […] The post Încă un rol principal pentru Mădălina Ghenea. Va juca alături de Ed Westwick, în filmul “Deep Fear”. “Abia aștept, este o onoare” appeared first on Cancan.