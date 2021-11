Aproape 89.000 de persoane vaccinate în România, în ultimele 24 de ore. Câte reacții adverse au fost raportate

23:40

Viorel și Oana Lis ajungeau, vineri seara, la spitalul Matel Balș, unde erau diagnosticați cu COVID-19. Fostului edil al Capitalei i s-au descoperit afecțiuni la plămâni, acesta fiind internat. Deși inițial, Oana Lis s-a tratat […] The post Oana Lis, noi detalii despre starea de sănătate a soțului ei: ”Viorel are mai multe riscuri” appeared first on Cancan.