BANC | Doi tineri se căsătoresc: „În noaptea nunții toate rudele așteaptă ca ei să arate cearceaful”

23:50

Cuza, de la „Noaptea Târziu”, s-a mișcat bine după despărțirea de Ramona Olaru! A mers din cucerire în cucerire, iar acum a dat o nouă lovitură. Se pare că succesul profesional este dublat de cel […] The post Cuza de la „Noaptea Târziu” are o nouă iubită! A „combinat-o” pe Ximena, „fosta” lui Radu Timiș! appeared first on Cancan.