Gorbaciov și Muratov cer autorităților ruse să nu distrugă organizația „Memorial”

23:10

În timp ce liderii mondiali se chinuiau săptămâna trecută să încheie un acord pentru a încetini schimbările climatice, inginerul din domeniul gazelor, Michele Ricciardi, se apleca asupra unei probleme de ordin practic: cum se poate face așa încât miile de kilometri de gazoducte din Italia și Europa să poată fi folosite pentru a transporta în siguranță nu gaze naturale poluante, ci hidrogen cu emisii zero.Inginerul italian, de la care își începe agenția Reuters o relatare despre aspectul practic al tranziției de la combustibili fosili, se află în prima linie a eforturilor pe care le fac transportatorii de gaze pentru a se pregăti de un viitor cu mai puține emisii nocive: dacă gazele naturale vor fi eliminate treptat în următoarele decenii, acest lucru nu înseamnă că trebuie să dispară și infrastructura care le transportă. Companiile vor să-și reutileze conductele pentru a putea transporta hidrogen cu emisii zero, după renunțarea la gazele poluante.Peste 20 de companii participă la acest efort, reflectând o nouă realitate în care tot mai mulți jucători din industria mondială a petrolului și încearcă să se adapteze sub o presiune în creștere din partea activiștilor și guvernelor.Pe lângă pregătirile de ordin practic, trebuie să-și facă și alte planuri financiare.Proiectul transportării de hidrogen, la care participă între multe altele companiile Snam SpA din Italia, Enagas SA din Spania și Open Grid Europe (OGE) din Germania, presupune construcția de vaste ferme solare în deșertul Sahara. Energia lor urmează a fi folosită pentru a crea hidrogen din apă, iar hidrogenul – transportat la mare depărtare către centrul industrial al Europei prin rețeaua existentă de gazoducte. Aceasta are 198 500 de kilometri și, dacă ar putea fi aranjată în line dreaptă, ar înconjura ecuatorul de patru ori.Soarele Saharei, fabricile germane și drumurile romane„Dacă aducem soarele Saharei în fabricile germane, acesta va fi echivalentul modern al drumurilor romane, pe care mai mergem și astăzi. Va fi pentru totdeauna”, a declarat agenției Reuters Marco Alvera, directorul executiv al companiei Snam și șeful inginerului Ricciardi.Companiile implicate în proiect doresc să formeze o coloană vertebrală europeană a hidrogenului (European Hydrogen Backbone, EHB) și estimează că aproximativ 69% din conductele existente pot fi reutilate la un cost total de 81 de miliarde de euro.Acest proiect este unul din sutele de planuri pentru construirea unei economii bazate pe hidrogen, despre care Uniunea Europeană spune că ar putea implica investiții de până la 460 de miliarde de euro până în 2030.O rețea de aprovizionare cu hidrogen ar putea contribui la securitatea energetică a Europei. Blocul comunitar se bazează în prezent pe gaze naturale pentru a-și satisface 28% din necesarul de energie, iar o treime din gaze provine din Rusia.Numeroși politicieni europeni au acuzat recent Moscova de faptul că reține aprovizionarea cu gaze pentru a mări artificial prețurile, care chiar au ajuns la niveluri record. Rusia spune că și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale.Rugat de Reuters să comenteze proiectul adaptării rețelelor de gaze naturale existente pentru transportarea hidrogenului, Frans Timmermans, comisarul european pentru acțiunea climatică, a spus că este „o idee genială”. Costul conversiunii reprezintă aproximativ 25% din cel al construirii unei noi infrastructuri pentru energie regenerabilă, a spus Timmermans.Dar Uniunea Europeană nu oferă actualmente ajutoare pentru o asemenea conversiune. Banii trebuie să vină din partea industriei energetice sau a guvernelor naționale, ceea ce înseamnă că va fi nevoie și de sprijin politic. Ca planul să reușească, rețelele de gaze trebuie să fie capabile să livreze hidrogen amestecat cu gaze naturale către clienții care pot folosi acest amestec, cum ar fi producătorii de oțel, companiile chimice și rafinăriile. Aprovizionarea trebuie să fie sigură și la volume suficient de mari pentru a nu fi prea costisitoare.Dacă hidrogenul cu emisii zero va putea fi furnizat în cantități mari, industria auto și furnizorii de încălzire a locuințelor ar putea începe să-l folosească și ele.Acest lucru nu se va întâmpla înainte de 2030, arată studii citate de Reuters. Aproape toate condițiile pentru reușită există. Condiții pentru reușită...Companiile de transport de gaze spun că principala provocare constă, pe moment, în faptul că Uniunea Europeană nu are un cadru de reglementare pentru adaptarea rețelei la transportarea hidrogenului.Hidrogenul este cel mai răspândit element din univers, iar pe Pământ există în mod normal sub formă de moleculă diatomică, H2, formând împreună cu oxigenul apa, H2O. Dar este și unul din cele mai inflamabile gaze, așa încât siguranța utilizării rămâne o preocupare cheie.