Petrecere cu fast pentru Adrian Corduneanu! Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești și Adrian Minune s-au întrecut în dedicații

11:20

Ionuț Ciocia este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din serialul „Las Fierbinți”. Telespectatorii râd în hohote când îi urmăresc prestația. Însă, foarte puțini știu cunosc detalii din viața personală a artistului. Celebrul Brânzoi are […] The post Cum arată şi cine este soţia lui Brânzoi din Las Fierbinţi. Actorul de la Pro TV are o familie frumoasă appeared first on Cancan.