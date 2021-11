Europa Liberă la Florești: Corupția 30 de ani s-a clădit; noi vrem într-un an să se dărâme castelul acesta?

18:20

Am tot felul de reacţii la tabletele mele, plăcute şi nu prea. E normal, oamenii au părerei diferite, văd lucrurile prin ochii lor subiectivi, inconfundabili. Spiritele se încing însă atunci când vorbesc despre politicienii autohtoni. Dacă, Ferească Dumnezeu, am nişte nedumeriri legate de activitatea unor conducători consideraţi buni, perfecţi, infailibili, apar nişte cetăţeni care mă admonestează, mă bălăcăresc, ba chiar mă şi înjură. Deunăzi, unul dintre aceşti cetăţeni severi m-a întrebat: Dar cine eşti tu, Ciocane, ca să-I critici pe Y şi pe Z? Tu ce-ai făcut pentru ţară?Mărturisesc că preţ de câteva clipe, după ce am citit această întrebare, am stat cu privirea pierdută-n gol. De bună seamă, cine sunt eu? Ce am făcut? În fond, realizările îmi sunt modeste, nu sunt un făuritor de lume nouă, nici politician venerat de mase. Sunt un cvasi-anonim. Fac jurnalism şi scriu romane. Utilitatea mea pentru societate ar putea să le pară unora liliputană.Pe de altă parte, mă gândesc că nu sunt chiar cel mai rău om din societatea moldovenească. Îmi văd de treaba mea, îmi plătesc impozitele, mă străduiesc să fac mai puţin rău, dacă nu-mi reuşeşte să eman mult altruism şi multă bunătate. Cred că am dreptul, în calitatea mea de jurnalist şi scriitor, la o opinie critică, la nişte îndoieli, şi nu înţeleg de ce cineva ar trebui să se răstească la mine şi să mă întrebe, supărat, cine sunt.Şi-apoi, aş vreau să ştiu cine e domnul care mă întreabă ce am făcut pentru ţară. Chiar aşa: cine eşti dumneata, stimabile nemulţumit de anvergura mea pricăjită? Dumneata ce ai realizat pentru ţară? De ce te supără opiniile mele într-atât, încât te interesează CV-ul meu? Haideţi să ne uităm mai întâi în grădinile noastre înainte de a strâmba din nas, privind peste gard...