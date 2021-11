Soția lui Benone Sinulescu, declarații cutremurătoare de la căpătâiul artistului: ”Sunt amărâtă și debusolată”

17:40

Gafă de proporții, în direct, la Tv. Oanei Zăvoranu i s-a văzut posteriorul atunci când s-a ridicat de pe canapea, în emisiunea lui Dan Capatos. Secvența surprinsă în urmă cu câțiva ani face istorie și […] The post Gafa colosală a Oanei Zăvoranu, în direct, la Tv. I s-a văzut partea intimă atunci când s-a ridicat de pe canapea în emisiunea lui Dan Capatos appeared first on Cancan.