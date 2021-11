Fără număr! Vali Vijelie a dat lovitura în pandemie. Câți lei primește pentru o dedicație online

20:10

La patru ani de la decesul fiicei sale, tatăl Denisei Răducu trece pin momente grele. Acesta se descurcă destul de greu și are mari probleme financiare. Banii pe care îi câștigă abia îi ajung să […] The post Momente grele pentru tatăl Denisei Răducu! Bărbatul are probleme financiare și abia reușește să se descurce. „E cam greu…s-au ridicat prețurile” appeared first on Cancan.