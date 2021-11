Am aflat câte clase are Daniela Crudu, de fapt. Din ce a ajuns să facă bani după ce a plecat de la Antena 1

23:50

Cu toate că ar fi implicată într-o relație serioasă, Laurette Atindehou dă semne că ar încerca și „altceva”. Sexoasa mulatră ar fi ieșit la „pescuit” de tinerei pe Tinder. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile […] The post Laurette Atindehou a ieșit la “pescuit” de tinerei, pe Tinder?! Oficial e combinată, dar sexoasa mulatră nu pierde vremea! appeared first on Cancan.