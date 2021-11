Reacţia WTA, după ce presa din China a publicat imagini cu Shuai Peng: "E neclar dacă e liberă, nu e suficient!"

19:45

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, după mai bine de cinci ore de negocieri, că luni coaliţia va merge la Cotroceni cu o singură varianta de premier: „Am finalizat programul de guvernare. Am finalizat acordul politic. Dacă PSD are prim-ministrul, se egalizează numărul de ministere, dacă are PNL, atunci PSD are mai multe ministere. Până luni când vom merge la Cotroceni, vom merge cu o singură variantă de prim-ministru.“