Deținutul din Dolj, care a evadat în urmă cu 4 zile, a fost prins!

21:30

Octavian Jurma a făcut un avertisment îngrijorător! Noua variantă a coronavirusului, Delta Plus, a ajuns și în România, iar potrivit cercetătorului acest lucru ar putea duce la existența unui noul val de pandemie. Octavian Jurma […] The post Octavian Jurma, avertisment îngrijorător! Noua variantă a coronavirusului, Delta Plus, a ajuns și în România appeared first on Cancan.