Horoscop zilnic 22 noiembrie 2021. Soarele intră în zodia Săgetător

12:10

Cunoscuta stilistă, Adina Buzatu, nu a fost ocolită de virusul pandemic SARS-CoV-2. Aceasta povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, chinurile prin care a trecut. Adina a avut febră foarte mare timp de o săptămână și au […] The post Adina Buzatu povestește calvarul prin care a trecut din cauza COVID: ”Opt zile am avut febră 40! Nu puteam să beau nici măcar un pahar cu apă!” appeared first on Cancan.