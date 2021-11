Care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Marin a divorțat de primul soț: ”A venit într-un moment în care…”

20:40

De mai bine de un an, Viviana Sposub și George Burcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Până acum, însă, actorul nu a pus marea întrebare. Iar… concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” încă […] The post Viviana Sposub s-a autoironizat, în direct, la Bravo, ai stil! Celebrities: ”De 1 an și 3 luni Burcea zice că mă ia de mireasă” appeared first on Cancan.