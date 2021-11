Camelia Mitoșeru, declaraţii despre noaptea în care a ajuns la spital: „Nu puteam să vorbesc şi nici să merg”

08:10

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am pariat pe selecții din fotbal și astfel pentru am bifat „verde” al 6-lea bilet din ultimele 7 propuse. Astăzi vom încerca să continuăm pe linia […] The post Biletul Zilei: FC Voluntari – Dinamo în prim-plan pentru un nou „VERDE” »» appeared first on Cancan.