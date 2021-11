Discurs frontal după primul meci al zilei: „Execrabili am fost! Ca la Liga 3”

18:10

Arsenal, locul 5 din Premier League, ar fi interesată de Ianis Stoica (18 ani, atacant), noua „perlă” de la FCSB. „A marcat 6 goluri în ultimele 14 meciuri și are parte de un sezon uimitor”, notează The Sun, publicația care a anunțat interesul lui Arsenal. Jurnaliștii englezi îl citează și pe Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor: „Nu e de vânzare acum. Ar putea fi peste un an sau doi, dar nu acum”. ...