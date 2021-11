Liviu Ciobotariu, despre „remontada” cu Dinamo: „Am avut și probleme”

FC Voluntari - Dinamo 2-1. Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, și-a adus echipa până pe locul 4, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, ocupanta poziției a 3-a.„A fost un joc foarte greu. Am întâlnit Dinamo, ne-a pus multe probleme, în special pe contraatac. Așa am primit și golul. Sunt bucuros că am revenit de la 0-1, îi felicit pe jucători pentru revenire. Suntem într-o formă bună, e lucrul care mă bucură cel mai mult”, a spus Ciobotariu la final. ...

