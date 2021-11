Gabi Torje, la capătul răbdării: „Suntem sub nivelul mării!”

23:10

FC Voluntari - Dinamo 2-1. Iuliu Mureșan, președintele „câinilor”, și-a pus la zid jucătorii.„Cei care sunt datori sunt jucătorii. Noi, ca administrație, am reușit să dăm salariile la zi. Am deblocat transferurile, azi s-a întocmit planul de reorganizare, am scăpat și de depunctare”, a declarat Mureșan la final.„Din păcate, nu-i acea stare de spirit necesară unei victorii”, a completat oficialul „câinilor”. ...