Topul țărilor la consumul zilnic de alcool. Ce loc ocupă România

13:50

Doliu în lumea filmului. Actorul Art LaFleur, cunoscut pentru rolurile din „The Sandlot’ și „Field of Dreams’, a murit la vârsta de 78 de ani, a declarat soția sa într-un comunicat. După 10 ani de […] The post Actorul Art LaFleur, cunoscut pentru rolurile din „The Sandlot” și „Field of Dreams”, a murit la vârsta de 78 de ani appeared first on Cancan.