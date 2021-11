Primele imagini cu autocarul ars în care au murit cel puțin 45 de oameni, în Bulgaria: „Oamenii sunt înghesuiți acolo, carbonizați”

07:10

„Deborahs Theme” e una dintre temele cele mai misterioase din lumea filmului. Deschide o fereastră către trecutul fiecăruia dintre noi. Nu vreau să îmi imaginez ziua când Robert De Niro n-o să mai fie și nu vreau să-i cânt prohodul în avans, dar am văzut că Netflix a inclus în portofoliu „Once Upon a Time […]