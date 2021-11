Trebuie să plătească 100.000 de euro! Am aflat ce contract dubios au semnat concurenții de la Asia Express cu Antena 1

17:40

Ovidiu Lipan Țăndărică a mărturisit că nu și-a cunoscut până acum nepotul. Artistul îl va vedea abia peste două luni, când plănuiește să meargă la fiul lui în Germania, acolo unde s-a stabilit cu familia. […] The post Ovidiu Lipan Țăndărică nu și-a cunoscut până acum nepotul. Copilul are doi ani appeared first on Cancan.