Caz șocant în Mehedinți. O femeie și-ar fi omorât și îngropat doi copii. Ce au descoperit polițiștii

10:50

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au deveit soț și soție cu acte în regulă, deși Cleopatra are doar 19 ani. Vârsta este doar un număr, iar Pavel Stratan a înteles asta și a vorbit despre […] The post Cum se înțelege Pavel Stratan cu ginerele Edward Sanda? ”Mă temeam…” appeared first on Cancan.