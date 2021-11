Cuplul Ema Uta – Alex Bodi, „deturnat” de Daria Radionova? Se conturează un nou „triunghi” în lumea mondenă

14:50

În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului. Noaptea de Sfântul Andrei (29-30 noiembrie) este considerată de mulți echivalentul […] The post Sfântul Andrei. Tradiții și obiceiuri. De ce se pune busuioc sub pernă. Ce nu ai voie să faci în această zi de mare sărbătoare appeared first on Cancan.