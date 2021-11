Noroiul și comunicatul

08:10

Barcelona a remizat acasă, 0-0 cu Benfica în grupele Ligii Campionilor și tremură serios la calificarea în „optimile” competiției. După meci, antrenorul catalanilor, Xavi a oferit primele reacții despre jocul elevilor săi.Toate rezultatele de marți din grupele Ligii Campionilor, AICI!„Cred că am fost superiori, este ceea ce ne-am dorit. Ne-a lipsit doar golul. Dacă am fi marcat, am fi vorbit despre un meci grozav. ...