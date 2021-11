Emi și-a cerut iubita în căsătorie! Răspunsul Mădălinei a venit rapid!

17:00

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! ”Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor p...