Primele concluzii ale anchetatorilor, după tragedia din Bulgaria: bidoane de motorină, un cauciuc explodat, marcaje șterse

Alpinistul David Neacșu a vândut compania GD Escapade, prin care deținea magazinul Himalaya de pe Calea Moșilor, specializat în echipamente și îmbrăcăminte pentru sporturi în aer liber, către compania Stral Big, potrivit unui comunicat de presă. „Astăzi am predat ştafeta tânărului Ionuț Gavrilă Blenche, care are 34 de ani, exact vârsta la care eu am […]