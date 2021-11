Reprezentanții OMS susțin că țările trebuie să ia în considerare vaccinarea obligatorie împotriva noului coronavirus

11:30

Diseară are loc unltima eliminare din show-ul fenomen ”Asia Express”. Rândurile se strâng, iar în concurs au rămas cele mai puternice trei echipe. CANCAN.RO a aflat care este ultima echipă care va părăsi ”Drumul împăraților” […] The post Ştim cine va fi eliminat diseară la Asia Express! Ultima echipă dată afară din show-ul Antena 1 appeared first on Cancan.