Motivul pentru care Răzvan Fodor nu a mai urcat pe scenă. Artistul și Irina Fodor au lucrat împreună la Pro TV, înainte de contractul cu Antena 1!

11:40

Din păcate, să ai un loc de muncă care să îți aducă și satisfacții financiare în ziua de azi, este o raritate, mai ales în România. Criza sanitară, dar și criza economică lâsând mulțe persoane […] The post De necrezut! Câți lei are salariu o casieriță care lucrează într-un punct Digi RCS-RDS în România appeared first on Cancan.