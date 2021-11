Levi’s transformă confortul în prioritate alături de XX Chino EZ pentru Toamna/Iarna 2021

15:30

Miercuri seară au fost anunțate nominalizările de la premiile Grammy 2022, eveniment ce va avea loc pe 31 ianuarie, la Los Angeles. Jon Batiste, Justin Bieber, Billie Eilish, Doja Cat și H.E.R. au primit cele mai multe nominalizări. Jon Batiste este nominalizat următoarele categorii, 11 la număr: Best Tradițional R&B Performance pentru „I Need You”, […]