Declarațiile emoționante ale Danielei Gyorfi: „Voi avea mereu o părere de rău pentru că nu am fost la înmormântarea tatălui meu”

14:20

Organizația Mondială a Sănătății a transmis un avertisment îngrijorător pentru Europa în contextul unui val 5 al pandemiei de COVID-19. Încă 700.000 de oameni ar putea muri din cauza coronavirusului până în luna martie în […] The post OMS, avertisment îngrijorător pentru Europa în contextul unui val 5 al pandemiei de COVID-19 appeared first on Cancan.