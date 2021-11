Răzvan Cherecheș, despre măsurile se sărbători: “În bunul stil românesc, relaxăm acum, în loc să o facem de sărbători”

15:00

Bianca Pop are planuri mari de viitor și își dorește să devină mamă pentru prima oară. ”Ispita care nu iese din casă fără 1.000 de euro cash” a absentat din lumina reflectoarelor, iar pauza pare […] The post Bianca Pop, ”ispita care nu iese din casă fără 1.000 de euro cash”, a revenit și are planuri mari de viitor: ”Am realizat unde am greșit” appeared first on Cancan.