Motivul care a adus discordie între Romică Țociu și Cornel Palade! „Ne-am certat de la o femeie”

16:20

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, s-a împăcat cu mama sa după ani de certuri și acuzații dure. Tânărul o divinizează acum pe artistă și cei doi se înțeleg de minune. Luminița Anghel l-a […] The post David Pușcaș o divinizează acum pe Luminița Anghel! Cui i s-a destăinuit fiul adoptiv al artistei: ”Au avut neînțelegeri, dar acum comunică” appeared first on Cancan.