Cum se lasă Carmen de la Sălciua răsfățată de iubitul încă însurat în acte. Fosta parteneră a lui Marian acuză

21:30

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, artista Daniela Gyorfi a făcut o serie de mărturisiri din viața personală. Cântăreața a spus care a fost motivul pentru are nu a fost prezentă la înmormântarea […] The post Declarațiile emoționante ale Danielei Gyorfi: „Voi avea mereu o părere de rău pentru că nu am fost la înmormântarea tatălui meu” appeared first on Cancan.