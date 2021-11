Cum se luptă Nadine, chiar și acum, cu prejudecățile. A luat Bac-ul la 44 de ani, dar nu a primit doar laude

13:30

Fostul internațional englez Jamie Redknapp este în culmea fericirii. Acesta a devenit tată pentru a treia oară. Soția sa Frida Andersson-Lourie a adus pe lume un băiețele prefect sănătos. Cei doi au împărtășit prima imagine […]