A divorțat de starul NFL după 2 ani de luptă și a dat o petrecere nebună în bikini! Ce mesaj haios a scris pe tort

20:40

Gigi becali a confirmat interesul lui Arsenal pentruIansi Stoica (18 ani), noua „perlă” a celor de la FCSB.După ce jurnaliștii britanici de la The Sun au anunțat că „tunarii” sunt pe urmele tânărului atacant, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali a dezvăluit că a primit deja o ofertă impresionantă pentru Stoica de la Arsenal.„Eu la ora asta am 7.5 milioane de euro (n.r. oferta) pe Ianis Stoica. Şi eu vreau 10 milioane plus 20%”, a declarat Becali potrivit As. ...