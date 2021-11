Coronavirus România, 26 noiembrie 2021. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

16:50

Nu există om care să nu fi văzut măcar o poză în care Delia apare lângă soțul ei, iar ca și fundal se poate observa o plajă pustie din Maldive, ori un vârf de munte […] The post Delia e plină de bani, dar stai să-l vezi pe soțul ei! Ce avere are și din ce scoate profit Răzvan Munteanu appeared first on Cancan.