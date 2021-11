Cimitirul marin într-o «vineri neagră» și «operațiunea melcul» a șoferilor Uber

16:10

Cei mai importanți lideri militari din Statele Unite și Rusia - generalul Mark Milley, președintele Statelor Majore Combinate ale armatei americane și generalul Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, au avut marți o conversație telefonică pe fondul îngrijorărilor sporite ale Occidentului cu privire la mișcările militare rusești în apropierea graniței cu Ucraina.Kievul și susținătorii săi occidentali au tras un semnal de alarmă în ultimele zile cu privire la acumularea militară rusă în apropierea Ucrainei, al cărei șef de informații militare a susținut pe 21 noiembrie că Rusia ar fi amplasat 92.000 de soldați în apropierea granițelor sale și că s-ar pregăti pentru un atac la începutul lunii februarie. Kremlinul a numit astfel de acuzații „nefondate”.Generalul Mark Milley și generalul Valeri Gherasimov au discutat despre „chestiuni actuale de securitate internațională”, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei într-o declarație de ieri, dar nu a dat mai multe detalii.Pentagonul a confirmat convorbirea, afirmând că au fost discutate „chestiuni de îngrijorare legate de securitate” și că „apelul telefonic este o continuare a comunicării dintre ambii lideri pentru a asigura reducerea riscurilor și detensionarea conflictelor”, se arată în comunicatul american, dar nici armata americana nu a oferit mai multe informații.În cursul zilei de marți, două ambarcațiuni de patrulare trimise marinei ucrainene de către Statele Unite au ajuns în portul Odesa de la Marea Neagră a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării.La începutul acestei luni, Ambasada americana de la Kiev a declarat că cele două ambarcațiuni de patrulare fac parte „din asistența de securitate de peste 2,5 miliarde de dolari pe care Statele Unire o oferă Ucrainei din 2014”. „Navele vor contribui la întărirea securității maritime a Ucrainei și la întărirea interoperabilității marinei ucrainene cu NATO”, se arată în comunicatul ambasadei americane la Kiev.Ajutorul militar american pentru Ucraina urmează anexarii ilegale de către Rusia a peninsulei Crimeea de la Ucraina din 2014 și sprijinului militar acordat de Moscova separatiștilor din regiunile Luhansk și Donețk în războiul lor cu forțele guvernamentale ucrainiene. In acest conflict au murit pînă acum peste 13 mii de oameni. In ciuda dovezilor aduse de Occident, Moscova a negat orice implicare în acest război, considerîndu-l un conflict intern al Ucrainei.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat și el ieri că orice acțiune americană de a trimite mai mulți consilieri militari și armament modern american în Ucraina nu va face decât să crească tensiunile.În timpul unei vizite la Washington săptămâna trecută, ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a declarat că a cerut suplimentarea asistenței militare americane .Reznikov a refuzat să vorbească specific despre armele pe care le-a cerut, spunând doar că ele vor fi menite să „oprească agresiunea [rusă], trebuie să arătăm (Moscovei) că prețul va fi prea mare”. In mediul experților americani, subiectul este amplu dezbătut și îngrijorările comunității Occidentale se bazează și pe acțiuni trecute ale Moscovei și pe retorica din ce in ce mai agresivă a președintelui Vladimir Putin din ultimul timp. Astfel, o analiză publicată de Atlantic Council și semnată de Anders Aslund, expert în spațiul post sovietic merge pe ideea că liderul de la Kremlin consideră Occidentul vinovat de tot ce se întâmplă și în Ucraina și la granita dintre Belarus si Ucraina și țările Uniunii Europene. Recent, Putin susținea chiar că Ucraina nici nu este un stat – deoarece, rușii și ucrainienii ar fi de fapt „frați”.Putin a acuzat din nou Alianța Nord Atlantică că ar fi adoptat o politică ” a confruntării” și că își aduce „infrastructura militară în apropierea granițelor ” Rusiei, discursul său recent în fața diplomaților. Toate acestea, crede Aslund, sunt semne de îngrijorare. „Toate puterile aflate în declin, își încheie articolul expertul, sunt actori extremi de periculoși pe scena globală și Putin își păstrează capacitățile dovedite de agresiune internațională”.Tot Atlantic Council publică – pe aceeași temă și o analiza semnata de Peter Dickinson, intitulată ” Vladimir Putin continuă anexarea estului Ucrainei cu încetinitorul”, analiză în care sunt puse în context recente vizite în regiune : directorul CIA Bill Burns la Moscova, ministrul britanic al apărării Ben Wallace la Kiev și desigur, vizita la Washington a ministrului ucrainian al apărării Oleksi Reznikov și convorbirile avute cu omologul său american Lloyd Austin.Sunt amintite în aceasta analiză și recentele măsuri economice de apropiere dintre Rusia și regiunile separatiste ale Ucrainei ca și impunerea masivă a limbii ruse în sistemul de învățământ din aceste regiuni. Sunt amintite si declarațiile lui Dmitri Kozac, care, în primăvara acestui an avertizase că Moscova ar putea să fie obligată să „vină în apărarea cetățenilor săi ruși” din estul Ucrainei . Peter Dickinson amintește că în ultimii doi ani, peste o jumătate de million de oameni din estul Ucrainei au obținut pașapoarte rusești. In opinia expertului de la Atlantic Council, prevenirea unei noi ofensive ample rusești este, fără îndoială, prioritatea pe termen scurt.” Pe termen lung însă, Occidentul va trebui să amortizeze ambițiile imperiale ale Rusiei în Ucraina, dacă „vrea să depășească actualele condiții asemănătoare celor din perioada Războiului Rece”…