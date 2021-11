PCH, anunț ferm în privința lui Mircea Rednic: „Vom fi prezenți!”

08:40

Andrei Burcă (28 de ani), integralist în Randers - CFR Cluj, scor 2-1, s-a declarat dezamăgit de parcursul european al campioanei României din acest sezon. Eșecul din Danemarca i-a eliminat matematic pe vișinii din Conference League cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor. „Suntem supărați că nu am reușit să câștigăm, ne-am dorit asta foarte mult. Am încercat să câștigăm la 1-1, am plecat foarte mulți pe atac, dar am luat acel gol din lovitură liberă. ...