Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Ce spune Catinca Roman: „A avut un tratament greșit care i-a agravat starea”

07:40

Smiley a lansat joi primul episod din serialul său muzical, ”Mai mult de-o viață”, pe canalul său de YouTube și a făcut primele declarații despre noul proiect. Serialul muzical ”Mai mult de-o viață” este compus […] The post Smiley a lansat primul episod din serialul său muzical, iar Gina Pistol l-a susținut necondiționat: ”Nu mă lasă să uit de unde am plecat” appeared first on Cancan.