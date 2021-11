UTA - FC Argeș » Echipele probabile + cele mai tari cote la pariuri

23:20

Mircea Rednic (59 de ani) este mulțumit de punctul obținut de Dinamo contra lui FCU Craiova, scor 0-0, dar cere mai mult de la oamenii din ofensivă. Mircea Rednic este nemulțumit de randamentul atacanților pe care îi are sub comandă la Dinamo. Este sigur că odată cu prima victorie, „câinii” se vor descătușa și vor părăsi zona periculoasă.Mircea Rednic, după Dinamo - FCU Craiova 0-0 „Rezultat nefast, dar am luat un punct. ...