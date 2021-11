Coronavirus România, 27 noiembrie 2021. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

14:50

Bianca Drăguşanu şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a dat detalii neştiute despre viaţa sa amoroasă. Blondina a făcut dezvăluiri despre relațiile pe care le-a avut, dar și ce lecţii a învăţat din […] The post Bianca Drăgușanu, detalii neştiute despre relaţiile în care a fost agresată: „Regret că am iertat” appeared first on Cancan.