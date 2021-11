Kanye West îşi doreşte să se împace cu mama copiilor săi. Artistul şi Kim Kardashian au format un cuplu extrem de iubit de fani

17:40

Bianca Comănici a fost reținută de oamenii legii pe aeroportul din Istanbul. Din ce motiv a ajuns prezentatoarea Wowbiz într-o astfel de situație. În urmă cu mai bine de un an, când era concurentă la […] The post Bianca Comănici a fost reținută pe aeroportul din Istanbul. Ce i s-a întâmplat fostei concurente de la ”Puterea Dragostei” appeared first on Cancan.