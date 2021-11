Dennis Man, sub lupa noului antrenor de la Parma: „Va urma aceeași cale ca ceilalți”

18:20

Afacerile lui Ion Țiriac, 82 de ani, nu au fost prea afectate în pandemie, magnatul reușind și în acest an să își mărească averea. Totuși, fostul jucător de tenis ocupă abia locul 3 în topul Forbes al celor mai bogați români.Averea lui Țiriac a crescul de la 6 miliarde de lei în 2020 la aproximativ 7,2 miliarde de lei în acest an. Prin urmare, el a adăugat în acest an încă 1,2 miliarde de lei la capitalul pe care îl deține. ...