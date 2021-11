Piesele lor erau nelipsite de la „bairamurile” din acea vreme! Ce s-a ales de trupa „Blondy”? Andreea Bănică a rămas în industrie, iar Cristina Rus s-a dedicat familiei

09:30

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am pariat pe selecții din Germania, Italia și astfel pentru am bifat „verde” al 11-lea bilet din ultimele 12 propuse. Astăzi vom încerca să continuăm pe […] The post Biletul Zilei: 11 „VERZI” din ultimele 12 propuse » Astăzi 100% fotbal »» appeared first on Cancan.