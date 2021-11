Botoșani - Voluntari, în etapa #17 » Echipe probabile + cele mai tari cote

23:00

Rapid și CS Mioveni au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 17 din Liga 1. Alexandru Pelici, antrenorul argeșenilor, consideră că echipa lui ar fi meritat victoria în această seară. Aceeași părere o are și unul dintre jucătorii de bază ai giuleștenilor, Alexandru Albu.„Puteam să câștigăm cele 3 puncte puse în joc. Am avut ocazii multe. Nu a semănat deloc cu partida din tur, când am pierdut cu 0-2.Ne dorim să acumulăm puncte în continuare. ...