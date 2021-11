Oana Zăvoranu sau Pepe? Care dintre cei doi foști soți domină online-ul? Milioane de urmăritori, vizualizări și comentarii, dar unul singur câștigă detașat!

19:20

Este alertă în Marea Britanie după ce au fost depistate două cazuri de infectare cu Omicron, a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, Sajid Javid. „Noaptea trecută târziu, am fost contactat de Agenţia de Securitate Sanitară a […] The post Alertă! Marea Britanie confirmă primele două infectări cu varianta Omicron appeared first on Cancan.